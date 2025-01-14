نواف سلام بعد لقائه تمام سلام: سأستمع الى النواب المعنيين بإعطاء الثقة للحكومة غداً وعندما يكون لديّ تصوّر فسأشاركه مع الإعلام

اشار رئيس الحكومة المكلف نواف سلام بعد لقائه رئيس الحكومة السابق تمام سلام، الى ان الجولة على رؤساء الحكومة السابقين كانت مناسبة للاستفادة من خبرتهم، واردف "سأستمع الى النواب المعنيين بإعطاء الثقة للحكومة غداً وعندما يكون لديّ تصوّر فسأشاركه مع الإعلام للرأي العام، ونحن في عهد جديد ونريد له انطلاقة سريعة".

بدوره، اعتبر تمام سلام بان صفحة جديدة في لبنان بدأت بعد انتخاب رئيس للجمهوريّة وتُستكمل مع تسمية نواف سلام تشكيل الحكومة، ونتمنى للرئيس المكلف كلّ التوفيق ونضع إمكانياتنا في تصرّفه، والوقت اليوم ليس للتأخير ولوضع شروط قاسية.