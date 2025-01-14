السيدة الأولى دعت للمحافظة على الجو الايجابي: دمي جنوبي والجنوب عائد لأهله وسنعمره معاً

اكدت السيدة الأولى نعمة عون، في دردشة مع الاعلاميين في القصر الجمهوري، على "ضرورة العمل من اجل المحافظة على الجو الايجابي الذي يعم لبنان بعد انتخاب الرئيس عون"، مشددة على "اهمية مكانة المرأة اللبنانية في مختلف ميادين المجتمع، لا سيما في العمل السياسي والتمثيل الحكومي".

ورداً على سؤال عن رأيها بالمسؤولية الجديدة التي تتولاها بعدما اصبحت لبنانية اولى، قالت "تجربة جيدة حتى الآن"، مؤكدةً أن "حقوق المرأة اللبنانية مصانة وغير ضائعة بوجودكن، ومن المؤكد اننا سنعمل على المحافظة على هذه الحقوق وتحصينها اكثر".

وعن رهان اللبنانيين على العهد الجديد، لفتت الى أنه "بتكاتف الجميع سنعمّر لبنان وننهض به لإعادة الشباب الى وطنهم واعادة الامل الى اللبنانيين"، مضيفةً "دمي جنوبي، وبيتي وعائلتي في الجنوب، الله يقوي الجنوب، وهو سيعود لأهله وسنعمره معاً".