المستشار الالماني: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يبدو في المتناول

اشار المستشار الألماني أولاف شولتس الى إن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" لوقف إطلاق النار في غزة بات في المتناول على ما يبدو بعد شهور من المفاوضات.
وذكر شولتس في بيان، "نتفهم مدى الألم الذي يسببه أي اتفاق مع منظمة حماس "الإرهابية" لإسرائيل. ومع ذلك، يجب أن تكون حياة الاسرى على رأس الأولويات الآن"، مضيفا أن ذلك يوفر فرصة لوقف إطلاق النار لتخفيف المعاناة في غزة.
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