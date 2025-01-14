الدفاع الروسية أعلنت إطلاق أوكرانيا صواريخ أميركية وبريطانيا ومسيّرات باتجاه بريانسك: الهجوم لن يمر دون رد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّ أوكرانيا أطلقت ستة صواريخ باليستية (أتاكمز) أميركية الصنع، وستة كروز (ستورم شادو) بريطانية الصنع و146 طائرة مسيّرة على الأقل على روسيا في هجوم قالت الوزارة إنه لن يمر دون رد.

وبعد أن أطلقت أوكرانيا لأول مرة صواريخ أتاكمز الأميركية وستورم شادو البريطانية على روسيا العام الماضي، ردت موسكو في 21 تشرين الثاني بإطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي جديد متوسط المدى يُعرف باسم أوريشنيك أو "شجرة البندق" على أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت جميع الصواريخ الغربية التي أطلقتها أوكرانيا على منطقة بريانسك، بالإضافة إلى 146 طائرة مسيّرة خارج منطقة الحرب. وأضافت أن صاروخين آخرين (ستورم شادو) أسقطا فوق البحر الأسود.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تشرين الثاني إن الحرب في أوكرانيا تتجه نحو صراع عالمي بعد أن سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا لأول مرة بإطلاق صواريخها على عمق روسيا.

ويضغط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب نحو وقف إطلاق النار والتفاوض لإنهاء الحرب بسرعة ليلقي بالشكوك على دعم واشنطن القائم منذ فترة طويلة لأوكرانيا.