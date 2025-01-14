"الجزيرة": هتافات تقاطع كلمة بلينكن خلال مشاركته في المجلس الأطلسي وتتهمه بالمسؤولية عن مقتل أبرياء بغزة

أفادت قناة "الجزيرة"، عن "هتافات قاطعت كلمة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مشاركته في نقاشات يعقدها المجلس الأطلسي وتتهمه بالمسؤولية عن مقتل أبرياء بغزة".

في وقت سابق، أفادت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلًا عن دبلوماسي، بأنّ "التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة قد يكون اليوم أو غدا"، كاشفة تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

وقال الدبلوماسي، إنّ "الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ بعد يومين أو ثلاثة من الإعلان عنه"، مضيفًا "سيتم إطلاق سراح 3 الأسرى في اليوم الأول من تنفيذ الاتفاق وسيتم إطلاق سراح آخرين كل 7 أيام خلال المرحلة الأولى من الاتفاق".

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مسؤول إسرائيلي، قوله إنّ "التفاوض بشأن المرحلة الثانية سيبدأ في اليوم الـ16 من الهدنة الأولية".

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن وزراء بالمجلس الأمني، قولهم "مستاؤون من عدم إطلاعنا على تفاصيل الصفقة ولا يعقل أن يطلع الصحفيون قبلنا".