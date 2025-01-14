الشرطة السويدية: قوى أجنبية تجند سويديين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشن هجمات

اعلنت مفوضة الشرطة الوطنية في السويد بترا لوند إن قوى أجنبية تستخدم تطبيقات التواصل الاجتماعي لتجنيد سويديين ومنهم أطفال لشن هجمات عنيفة على أهداف مثلما حدث مع السفارة الإسرائيلية العام الماضي.

وذكرت لوند أن الهجمات التي استهدفت السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم العام الماضي هي أمثلة على الهجمات المركبة، والتي تستخدم وسائل تقليدية وغير تقليدية لخلق حالة من عدم الاستقرار. وأضافت "إنه خصم لا يرتدي زيا رسميا، وهو تهديد لا نستطيع مواجهته من خلال أساليب الدفاع العسكرية التقليدية".

ولم تحدد لوند ماهية هذه القوى الأجنبية، لكن جهاز الأمن في السويد قال العام الماضي إن الحكومة الإيرانية تستعين بشبكات إجرامية داخل السويد لتنفيذ أعمال عنف.