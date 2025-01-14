"الجهاد الإسلامي": وفد رفيع من الحركة يصل الدوحة اليوم للمشاركة في آخر تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار

أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، أنّ "وفدًا رفيعًا من الحركة سوف يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم للمشاركة في آخر تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

في وقت سابق، أفاد صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلًا عن دبلوماسي، بأنّ "التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة قد يكون اليوم أو غدا"، كاشفة تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

وقال الدبلوماسي، إنّ "الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ بعد يومين أو ثلاثة من الإعلان عنه"، مضيفًا "سيتم إطلاق سراح 3 الأسرى في اليوم الأول من تنفيذ الاتفاق وسيتم إطلاق سراح آخرين كل 7 أيام خلال المرحلة الأولى من الاتفاق".

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مسؤول إسرائيلي، قوله إنّ "التفاوض بشأن المرحلة الثانية سيبدأ في اليوم الـ16 من الهدنة الأولية".

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن وزراء بالمجلس الأمني، قولهم "مستاؤون من عدم إطلاعنا على تفاصيل الصفقة ولا يعقل أن يطلع الصحفيون قبلنا".

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية، إلى أنّ "المفاوضات بالدوحة تنصب الآن حول آلية تنفيذ صفقة التبادل مع التركيز على التفاصيل الفنية".