أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعد لقائه رئيس الحكومة المُكلف نواف سلام، الى أنني "أتمنى كل الخير لسلام وأنا أحيي الطريقة الديمقراطية التي حصلت بالاستشارات النيابية وطريقة التكليف".
كذلك تمنى ميقاتي، أن يكون مجلس النواب متفاعلاً مع سلام"، مشدداً على أنه "ليس لدي اي حقد أو عتب على أي شخص لم يطرح اسمي لرئاسة الحكومة".
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي: ليس لدي اي حقد أو عتب على أي شخص لم يطرح إسمي لرئاسة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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