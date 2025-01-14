الأمانة العامة لمجلس النواب: استشارات تأليف الحكومة ستجرى يومي الأربعاء والخميس

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، أنّ "استشارات تأليف الحكومة ستجرى في مجلس النواب- ساحة النجمة يومي الأربعاء والخميس الواقعين فيه 15 و16 كانون الثاني".
وعممت الامانة العامة لمجلس النواب، برنامج الاستشارات النيابية غير الملزمة التي سيجريها نواف سلام في مجلس النواب في ساحة النجمة: وفقاً للتالي:
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