أشار رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى أنّ "الجلسة كانت قصيرة اليوم واتفقنا أن نلتقي مرة أخرى".
وقال إنّ الجلسة "كانت مناسبة لشكر ميقاتي على كل جهوده في المرحلة الماضية".
كانت هذه تفاصيل خبر سلام بعد لقائه ميقاتي: اتفقنا أن نلتقي مرة أخرى والجلسة كانت مناسبة لشكره على جهوده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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