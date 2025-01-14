سلام بعد لقائه ميقاتي: اتفقنا أن نلتقي مرة أخرى والجلسة كانت مناسبة لشكره على جهوده

أشار رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى أنّ "الجلسة كانت قصيرة اليوم واتفقنا أن نلتقي مرة أخرى".

وقال إنّ الجلسة "كانت مناسبة لشكر ميقاتي على كل جهوده في المرحلة الماضية".