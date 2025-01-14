سفيرة أميركا: حريصون على العمل مع نواف سلام لتعزيز الشراكة

هنأت سفيرة الولايات المتّحدة الأميركيّة لدى لبنان ليزا جونسون، رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، حيث أكّد الحرص على "العمل معه لتعزيز الشراكة بين بلدينا وتعزيز أولوياتنا المشتركة لصالح الشعب اللبناني"، وفق السفارة الأميركية.

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