بخاري: إنجاز الاستحقاق الرئاسي والاستشارات النيابية يسهمان في السير بالبلاد نحو الأمام لتعزيز نهضته

عبّر السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، عن "الارتياح العام بإنجاز الاستحقاق الرئاسي والاستشارات النيابية مما يسهم في تعزيز الوحدة بين اللبنانيين، والسير بالبلاد نحو الأمام لتعزيز نهضة لبنان على الصعد الاقتصادية والإنمائية، والبدء بورشة الإصلاح واستعادة ثقة المجتمع العربي والدولية".

وأكّد، خلال زيارته مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام، "وقوف السعودية الدائم الى جانب لبنان وشعبه".

وشكر المفتي امام السعودية على "دورها وجهودها في اطار اللجنة الخماسية"، وأعرب عن تقديره "لنشاطه المميز في العمل الديبلوماسي، واهتمام السعودية وسعيها الدؤوب لما فيه المصلحة اللبنانية والشعب اللبناني".

إلى ذلك، استقبل رئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ علي قدور، سفير السعودية وليد بخاري في مقر المجلس الاسلامي العلوي في طرابلس- جبل محسن.

وقد اعرب السفير بخاري، وفق بيان المجلس، عن "رغبته القيام بهذه الزيارة منذ زمن. وعبر عن خالص سعادته بزيارة أهله في جبل محسن الذين يكن لهم وللطائفة العلوية كل محبه وتقدير"، مثنيا على "دور ومواقف سماحة رئيس المجلس الوطنية".

وشدد السفير بخاري على "تطبيق اتفاق الطائف بما يتضمنه في مسألة الشراكة الوطنية في المؤسسات الدستورية".

وبدوره الشيخ القدور، رحب به، شاكرًا له هذه الزيارة "التي تأتي في مكانها وزمانها المناسبين".

وشدد الشيخ القدور على "مسألة تمثيل الطائفة العلوية في مجلس الوزراء"، مؤكدا "أهمية شراكة الطائفة في الدولة". وتوجه الى رئيس الحكومة المكلف نواف سلام لـ"مراعاة هذه المسالة وضروراتها الوطنية".