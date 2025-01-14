تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار المرفأ: مستعدون لوضع كامل الوثائق التي بحوزتنا بيد نواف سلام

أعلن تجمع أهالي شهداء و جرحى و متضرري إنفجار مرفأ بيروت، في بيان، أنه "تلقفنا بأمل ما ورد في برنامج عمل رئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام بخصوص العمل على تحقيق العدالة لأهالي شهداء المرفأ وهي غاية مرادنا إضافة للحقيقة الكاملة و المحاسبة ولو لأول مرة في لبنان ونحن مستعدون لوضع كامل الوثائق التي بحوزتنا بين يديه للإطلاع عليها بدقة كونه قاضيا بعدما اودعناها للعديد من الأجهزة المختصة دون جدوى".

ولفت التجمع، الى أنه "حتى الٱن ونحن كأولياء دم نرفض رفضا قاطعا أن تسييس قضية فلذات أكبادنا في زواريب التجاذبات و الإستهدافات السياسية و نعتبرها المقتل لقضيتنا الوطنية و الإنسانية.