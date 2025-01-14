الوليد بن طلال أعلن إعادة تأهيل فندق "الفور سيزونز" في بيروت والافتتاح مطلع 2026

نقلت شركة المملكة القابضة عن الأمير السعودي الوليد بن طلال، إعلانه إعادة تأهيل فندق "الفور سيزونز" في بيروت ليتم افتتاحه مطلع 2026. وأوضحت أنّه "بمناسبة بدء عصر جديد للبنان، وتحت قيادة الرئيس الصديق جوزاف عون، يسرني ان اعلن ان فندق فور سيزونز في بيروت، الذي تم بناؤه بواسطة شركة المملكة القابضة، سيخضع لاعادة بناء وتأهيل بشكل كامل من قبل شركة المملكة بيروت ش.م.ل وسيعاد افتتاحه للجمهور في الربع الاول من عام 2026". وأضاف: "سيتم تطوير الفندق وفقا لاحدث وافخم المعايير العالمية وليظهر في حلة جديدة متكاملة تجعل الفوز سيزونز بيروت احد افخم وافضل المنتجعات العالمية واكثرها جاذبية".

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