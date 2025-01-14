وصول نواف سلام إلى دارة ميقاتي

وصل رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، في هذه الاثناء، إلى دارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في إطار جولته على رؤساء الحكومة السابقين.

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