"النشرة": جريحان في الدوير نتيجة انفجار أجسام من المخلفات الإسرائيلية

أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "انفجار أجسام من المخلّفات الإسرائيليّة في بلدة الدوير، أدّى إلى إصابة شخصين كانا يعملان ضمن ورشة في إزالة الرّدم من منزل دمّرته الغارات الإسرائيليّة الأخيرة في حي الاشعمية".

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