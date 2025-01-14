افرام: أقترح أن تتوجّه الجهود ناحية تشكيل حكومة تكنوقراط لتفادي التأزّم

أشار الرئيس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام، الى أنه "يبدو أنّ التشنج هو سيّد الموقف بعد الأجواء الطيّبة التي تلت انتخاب الرئيس وخطاب القسم، أقترح أن تتوجّه الجهود ناحية تشكيل حكومة تكنوقراط لتفادي التأزّم والمحافظة على زخم الأيام الماضية، فيصيب لبنان بهذه الطريقة أكثر من عصفور بحجر واحد".

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