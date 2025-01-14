قوات إسرائيلية تقتحم منازل في المفيلحة ورأس الظهر غربي ميس الجبل

أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، بأنّ "قوّات إسرائيليّة تقوم بمداهمة واقتحام منازل سكنيّة في منطقتَي المفيلحة ورأس الظهر غربي بلدة ميس الجبل، كما تقوم بأعمال تفتيش وتخريب وبعثرة للمحتويات وإحراق البعض منها، ويسجَّل أيضًا سماع أصوات انفجارات محدودة وتمشيط بالأسلحة الرّشاشة وتحرّكات للآليّات والدّبابات".
وكان قد ذكر مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، أنّ "عددًا من الجنود الإسرائيليّين تقدّموا نحو مركز للجيش اللبناني في رأس الناقورة، وطلبوا من الجنود اللّبنانيّين عدم الاقتراب من جرافة إسرائيليّة كانت تعمل في محيط المركز من الجدار الفاصل. ولدى قيام الجنود اللّبنانيّين بتصويرهم، غضب الجنود الإسرائيليّون وطلبوا من سائق الجرّافة المغادرة".
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