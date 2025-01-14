أفادت معلومات لقناة الـ"NBN"، بأنّ "المشاورات النّيابيّة غير الملزمة ستنطلق غدًا، وستمدّ على يومَي الأربعاء والخميس في مجلس النواب، فترتَي قبل الظّهر وبعده".

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات للـ"NBN": المشاورات النيابية غير الملزمة الأربعاء والخميس في مجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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