شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع موسع لأمانة حزب المؤتمر فى محافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقدت أمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، برئاسة القبطان محمود جبر، نائب رئيس الحزب وأمين عام الحزب بالقاهرة، اجتماعاً موسعاً مع لجان وأقسام الأمانة بالمحافظة، لمناقشة خطط الحزب خلال الفترة المقبلة، وتناول الاجتماع عدد من المحاور المرتبطة بخطة عمل لجان أمانة القاهرة بالتزامن مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية.

واستعرض الاجتماع مقترحات المشاركين، لعدد من الحملات التوعوية التى سيتم إطلاقها خلال الأيام المقبلة، لمواجهة الحملات المغرضة التى تقودها الجماعة الإرهابية، لبث الشائعات والتشكيك فى الإنجازات التي تقدمها الدولة، والعمل أيضا على زيادة الوعي بين المواطنين بمختلف القضايا والتحديات التى تواجهها الدولة.

ووجه القبطان محمود جبر، خلال الاجتماع، بأهمية التنسيق والتكامل بين لجان الحزب وأماناته النوعية، لرصد مطالب واحتياجات المواطنين، وقياس مدى اهتمامهم بالعمل الحزبى والاستحقاق الانتخابى القادم، وتقديم تقارير مفصلة بأهم التوصيات من أجل الوصول لأكبر قاعدة جماهيرية بمختلف الأمانات على مستوى محافظة القاهرة الكبرى.

شهد الاجتماع، مشاركة أمناء الإعلام والمرأة والعضوية والشئون القانونية والتنظيم والشباب، وأيضا أمناء عام مساعدي القاهرة ولجان خدمه المجتمع والنقل البحري، وأمناء اللجان الاقتصادية والصناعة، وأمناء الحزب بالمرج والسلام والمطرية وعين شمس، ومساعدي أمين التنظيم.