شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: لا يوجد ما يسمى اعتقالات فى ظل الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب على ما ورد في كلمة النائب عاطف المغاوري، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، حيث ذكر مصطلح "معتقلين"، ليرد رئيس المجلس قائلا: "فى ظل الجمهورية الجديدة لا يوجد ما يسمى اعتقالات، ولكن تطبيق القانون كما يجب، فنحن في دولة سيادة القانون".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ودعا رئيس المجلس، الأعضاء إلى التركيز في المناقشة على النصوص المطروحة وعدم الخروج عنها.

كما عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا: "الاعتقال مرتبط بفرض حالة الطوارىء ومن حسنات هذه الجمهورية أن هذه الحالة غير موجودة وغير مطبقة والاحتكام يكون للقاضى الطبيعي، وكل ما هو موجود يحاكم أمام القاضى الطبيعي في جرائم منصوص عليها فى القانون وليس بموجب قرارات اعتقال"، وتابع فوزي: "الكلمة دى مينفعش تعدى لأنه ليس لدينا معتقلين، ومن يحاكمون فإنهم يحاكمون أمام قاضيهم الطبيعي".

وعقب النائب عاطف المغاوري، مؤكدا اتفاقه تماما مع ما ذكره رئيس المجلس ووزير الشئون النيابية، ليرد رئيس المجلس قائلا: "النائب عاطف مغاوري يؤكد أيضا كلامنا أنه لا يوجد اعتقالات في ظل الجمهورية الجديدة".