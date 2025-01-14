شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: الاتفاقات الجارية لوقف إطلاق النار بغزة بارقة أمل لاستقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الاتفاقات الجارية لوقف إطلاق النار على غزة خطوة مهمة وبارقة أمل نحو استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد النائب علاء عابد أهمية العمل الجاد لتحقيق وقف دائم للعمليات العدائية بين الجانبين، بما يضمن حماية أرواح المدنيين الأبرياء وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق حل سياسي شامل ودائم.

وأوضح رئيس لجنة النقل بالنواب، أن بنود الاتفاق المحتمل لوقف إطلاق النار تشمل عدة نقاط مهمة، من أبرزها: وقف جميع الأعمال العسكرية والهجمات المتبادلة من قبل جميع الأطراف، وتقديم ضمانات دولية لتثبيت التهدئة والحفاظ عليها، كما يتضمن الاتفاق إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى قطاع غزة لتخفيف معاناة السكان المتضررين، وضمان وصول المساعدات إلى المستشفيات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى تأمين خطوط الكهرباء والمياه وإعادة بناء البنية التحتية المتضررة.

وأكد النائب علاء عابد، أن القيادة السياسية المصرية قامت بدور محوري في هذه المفاوضات، حيث واصلت القيادة السياسية المصرية بذل كافة الجهود لتحقيق هذا الاتفاق من خلال الاتصالات المباشرة مع الأطراف المعنية، والعمل على تهدئة الأوضاع وتقديم مقترحات للحلول السلمية.

وطالب رئيس لجنة النقل بالنواب، المجتمع الدولي بضرورة تكثيف جهوده لدعم هذا الاتفاق وضمان تنفيذه على أرض الواقع، مشددا على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات لحل جذري للأزمة الفلسطينية من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني للعيش بكرامة وسلام.