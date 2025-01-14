شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام النائب أحمد دراج لحزب العدل وتكليفه أمينًا للحزب بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أعضاء أمانات الحزب بمحافظة الغربية، في إطار جهود الحزب لتعزيز العمل السياسي والتنظيمي على مستوى المحافظات.

وخلال الاجتماع، أعلن النائب عبدالمنعم إمام انضمام الدكتور أحمد دراج، عضو مجلس النواب، إلى صفوف الحزب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية لحزب العدل لما يتمتع به الدكتور دراج من خبرة برلمانية وعطاء سياسي مميز.

من جانبه، قرر النائب أحمد القناوي، الأمين العام لحزب العدل وعضو مجلس الشيوخ، تكليف الدكتور أحمد دراج بمنصب أمين الحزب بمحافظة الغربية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار خطط الحزب لتعزيز وجوده التنظيمي بالمحافظات، والعمل على تمكين القيادات البارزة من تولي مهام تدعم رؤية الحزب وأهدافه.

يُذكر أن حزب العدل يواصل توسيع نشاطه السياسي والعمل على استقطاب الكفاءات الوطنية للمشاركة في مسيرته الإصلاحية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وخدمة قضايا الوطن.