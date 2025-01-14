شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون: مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان يؤكد دعم الدولة للفلاح والان مع تفاصيل الخبر

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس، بمشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان عام آخر، والذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا.

وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية لرعاية الفلاح المصرى، مشيرا إلى أن الفلاح المصرى هو عمود الخيمة فى الدولة المصرية، حيث لم يتوقف يوما عن العمل والإنتاج، فى ظل الأزمات التى حدثت خلال الفترة الماضية، مثل فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وغيرها، بل ظل يحمل فأسه لتأمين غذاء الشعب المصرى.

وقال الحصرى، إن تلك الجهود المبذولة من القيادة السياسية وما يقوم به الفلاح المصرى من دور كبير، تسببت فى ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية، بأكثر من 9 مليارات دولار.

وتابع الحصرى: "الفلاح المصرى يعانى حاليا من زيادة فى ارتفاع فى تكاليف الإنتاج مثل أسعار الطاقة والأسمدة والتقاوي والعمالة، مما يسبب عبئا كبيرا على عاتقه"، مضيفا:" لذلك تحرص الدولة دائما للوقوف بجوار المزارع المصرى فى ظل تلك الظروف ومنها، وهو ما يحدث الآن فى مشروع قانون مد العمل بإيقاف ضريبة الأطيان الزراعية، الذى يفرض ضريبة بقيمة 14 فى المائة على القيمة الإيجارية لكل فدان سنويا".

وتابع: "أن ذلك القانون فى صالح الفلاح المصرى وصالح الدولة بشكل عام، حيث يساعد فى التوسع فى المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح ومحاصيل الأعلاف والزيوت "موجها الشكر للقيادة السياسية وللحكومة، معلنا موافقته على مشروع القانون.

وقال عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب:"أن مشروع القانون يؤكد انحياز القيادة السياسية والحكومة للفلاح المصري، لدعم تحقيق الأمن الغذائي فى ظل ما تشهده المنطقة من أحداث جيوسياسية وأهمية دعم الفلاح لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية".

وأشاد النائب خالد طابع، عضو مجلس النواب، بمشروع القانون، مؤكدا أن مد إيقاف العمل بالقانون يعتبر بمثابة طوق النجاة للفلاح المصري، الذي عاني كثيرا رغم زيادة أسعار الأسمدة وتدني أسعار توريد المحاصيل مما يساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى.

وقال النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب:" عندما تتقدم الحكومة بقانون ليساهم فى التخفيف عن الفلاح المصري علينا أن نشكر الحكومة على ذلك، القانون جاء فى توقيت متوافق مع احتياجات الفلاح المصري الذي يعاني".