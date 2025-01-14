شكرا لقرائتكم خبر عن زيارات لدور المسنين وخدمات للمكفوفين.. التحالف الوطنى ينفذ أنشطة متنوعة لدعم المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

استمرارا لجهودها في خدمة المجتمع ضمن حملة "إيد واحدة" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت جمعية رسالة بعدة أنشطة تهدف إلى تحسين جودة حياة الأسر والأفراد في محافظات مختلفة.

اجتماعيا:

قامت الجمعية بتنظيم زيارات لدور المسنين، وتقديم حصص تعليمية وتدريب على ورش الرسم ودورات تنمية مختلفة، كما قدمت الجمعية خدمات متنوعة للمكفوفين وأطفال "قد الحياة"، شملت جلسات دينية وتربوية، حصص تعليمية، جلسات جماعية وترفيهية، ورش حرفية، ودورات في برايل، الكمبيوتر، اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل الدعوة، الاتصالات، الكتابة، التسجيلات، التنظيم، وزيارات للمسنين. تم تنفيذ هذه الأنشطة في محافظات الجيزة، القاهرة، والإسكندرية بمركز وقرية السيدة زينب وفروع الجمعية، واستفاد منها 1497 شخصًا بمشاركة 895 متطوعًا.

غذائيا:

قامت الجمعية بتوزيع وجبات يومية للأطفال في محافظتي القاهرة والإسكندرية بفروع المؤسسة، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرة 285 طفلًا بمساعدة 36 متطوعًا.

صحيا:

نظمت الجمعية حملات للتبرع بالدم وتوفير أكياس دم للحالات الحرجة في محافظتي القاهرة والجيزة، شملت مراكز وقرى أبو الريش، الدمرداش، المركز القومي بالدقي، المركز الإقليمي بالعباسية، ودار السلام، استفاد من هذه الحملات 7 أشخاص بمشاركة 10 متطوعين.



تأتي هذه الأنشطة ضمن رؤية التحالف الوطني ومؤسساته لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، وتأكيدًا على دور العمل الأهلي في تنمية المجتمع.



التحالف الوطني ينفذ أنشطة متنوعة لدعم المجتمع 4



التحالف الوطني ينفذ أنشطة متنوعة لدعم المجتمع 3



التحالف الوطني ينفذ أنشطة متنوعة لدعم المجتمع 2



التحالف الوطني ينفذ أنشطة متنوعة لدعم المجتمع 1