شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب.. والعزاء اليوم فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

توفى اليوم الثلاثاء، شقيق النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وذلك بعد صراع المرض.

ومن المقرر أن يقام عزاء شقيق رئيس لجنة الشباب اليوم، بمسقط رأسه بمحافظة بورسعيد، وتقدم أعضاء لجنة الشباب بمجلس النواب، بخالص التعازي لرئيس اللجنة في وفاة شقيقه سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.