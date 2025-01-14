شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى ينظم تدريبات حرفية وتنمية مهارات فى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حملة "إيد واحدة" وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نفذت الهيئة القبطية الإنجيلية عدة برامج تنموية لدعم الأفراد والمجتمعات المحلية.

وتم تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والجامعة الأمريكية بالقاهرة، بهدف تعزيز القدرات الاقتصادية والاجتماعية للأفراد.

وقامت الهيئة القبطية الإنجيلية بالشراكة البرامج التنموية المتخصصة بوحدة التنمية المحلية، ووزارة الشباب والرياضة، بتنفيذ تدريب حرفي على التطريز لعدد 20 متدربة، أقيم هذا التدريب بمركز شباب ورياضة بياض العرب في مجتمع بياض العرب، مركز بني سويف.

كما قامت الهيئة تنفيذ تدريب على تنمية المهارات الشخصية لعدد 75 متدربة بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث أقيم هذا التدريب في محافظة بني سويف.

تهدف الهيئة القبطية الإنجيلية من خلال هذه الأنشطة إلى تمكين الأفراد اقتصاديًا واجتماعيًا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والمساهمة في تنمية المجتمع.



التحالف الوطنى ينظم تدريبات حرفية وتنمية مهارات في بني سويف 3



التحالف الوطنى ينظم تدريبات حرفية وتنمية مهارات في بني سويف 2



التحالف الوطنى ينظم تدريبات حرفية وتنمية مهارات في بني سويف 1