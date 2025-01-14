أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة لوزارة الطّاقة والمياه، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات. وارتفع سعر صفيحتَي البنزين 95 و98 أوكتان 12000 ليرة لبنانيّة، كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 11000 ليرة، وسعر قارورة الغاز 11000 ليرة لبنانيّة. وأصبحت أسعار المحروقات على الشّكل الآتي: -صفيحة بنزين 95 أوكتان: 1,446,000 ليرة. -صفيحة بنزين 98 أوكتان: 1,486,000 ليرة. -صفيحة المازوت: 1,354,000 ليرة. -قارورة الغاز: 1,080,000 ليرة.

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع سعر صفيحتَي البنزين 12000 ليرة والمازوت 11000 ليرة والغاز 11000 ليرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.