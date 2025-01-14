مصدر لـ"أ.ف.ب": جولة أخيرة من مباحثات وقف إطلاق النار بغزة متوقعة اليوم بالدوحة

أفاد مصدر مطّلع لوكالة "فرانس برس"، بأنّ جولة أخيرة من المباحثات الهادفة إلى التّوصّل لوقف إطلاق نار في ​قطاع غزة​، "متوقّعة اليوم في ​الدوحة​".

وأوضح أنّ "اجتماعات الثّلثاء تهدف إلى وضع اللّمسات الأخيرة على التّفاصيل المتبقّية من الصّفقة"، بحضور رؤساء أجهزة الاستخبارات الإسرائيليّة وموفدي الرّئيس الأميركي جو بايدن والرّئيس المنتخب دونالد ترامب ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني. ولفت إلى أنّ "الوسطاء يلتقون بشكل منفصل مع مسؤولي حركة حماس".

وكانت قد نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيليّة عن مصادر، إشارته إلى أنّه "إذا لم يتمّ إجراء أي تغييرات في اللّحظة الأخيرة، فمن الممكن الإعلان عن الصّفقة اليوم".

وكان قد أعلن ترامب، "أنّنا قريبون جدًّا من اتفاق لوقف إطلاق النّار في غزة، ولو لم يحصل ذلك ستكون هناك مشكلات كبيرة".