التحالف الوطنى يوزع وجبات ساخنة على مرضى الفشل الكلوى بمحافظة الجيزة

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تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت مؤسسة أبو العينين بتوزيع وجبات ساخنة على مرضى الفشل الكلوي في مراكز وقرى بمحافظة الجيزة.

استفاد من المبادرة 300 مستفيد، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المؤسسة لتخفيف الأعباء عن المرضى وتقديم الدعم الغذائي والصحي لهم.

يأتي هذا النشاط في سياق خطة التحالف الوطني لحملة ايد واحدة في مختلف المحافظات، مستهدفًا توسيع نطاق المستفيدين للوصول إلى أكبر عدد من الفئات الأولى بالرعاية، بما يحقق التنمية الشاملة.



التحالف الوطنى يوزع وجبات ساخنة على مرضى الفشل الكلوي بالجيزة



التحالف الوطنى يوزع وجبات ساخنة على مرضى الفشل الكلوي بمحافظة الجيزة

يذكر أن التحالف الوطنى يواصل جهوده في دعم الأسر الأكثر احتياجا في كافة المحافظات وفقا لإحصائيات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وذلك لتقديم المساعدة اللازمة في فصل الشتاء، ولعل آخر فعالياته هو ما قامت به جمعية الأورمان حيث نظمت سلسلة من الأنشطة الخيرية المتنوعة ضمن حملة "إيد واحدة"، والتي تشمل توزيع مساعدات اجتماعية وصحية للمستحقين.

- معارض ملابس وتوزيع بطاطين الشتاء:

في محافظة كفر الشيخ، نظمت الجمعية معرضًا للملابس في القرى المستفيدة مثل الحاج علي والمثلث وفرج الكبرى وغيرها، حيث استفاد 570 شخصًا من هذا النشاط الخيري. كما تم تنظيم معرض أثاث في محافظة الشرقية، شمل قرى سعود وبحر البقر، وبلغ عدد المستفيدين 550 فردًا.

وفي سياق متصل، واصلت الجمعية جهودها في توزيع بطاطين الشتاء في مختلف المناطق، حيث شملت المبادرة محافظة بني سويف (مركز سمسطا وقرى الكوم الأحمر ودشطوط) بإجمالي 900 مستفيد، وفي محافظة المنوفية (قرى ساقية المنقدي وسمادون وجريس وغيرها) بعدد 850 مستفيدًا. في محافظة الغربية، شملت التوزيعات قرى شبرابيل ومنية طوخ وكوم عبود وغيرها، حيث استفاد 1000 فرد.

- قوافل طبية لخدمة المواطنين:

كما تواصل الجمعية تقديم الخدمات الصحية من خلال قوافل طبية مجانية في مختلف القرى، حيث تم تنظيم قافلة طبية في محافظة الفيوم في قرى الشيخ فضل وسيلا والصوفي، استفاد منها 240 شخصًا.

تأتي هذه الأنشطة ضمن المرحلة الثانية من حملة إيد واحدة التي أطلقها التحالف الوطني، والذي تهدف إلى تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الفئات الأولى بالرعاية في مختلف أنحاء الجمهورية.