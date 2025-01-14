شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للطفولة لـ"النواب": ملتزمون بتنفيذ استراتيجية تضمن حقوق الطفل والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس يُعد من المؤسسات الرئيسية التي تُعنى بحماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاهيتهم، ويلتزم المجلس بتنفيذ استراتيجيات شاملة تهدف إلى ضمان تحقيق حقوق الطفل كما نصت عليها المواثيق الدولية، وأبرزها اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، لبحث تعزيز حقوق الطفل من خلال التركيز على حماية حقوق الأطفال بما في ذلك الحماية من العنف والاستغلال والتمييز وضمان حقوق التعليم والرعاية الصحية، جاء ذلك بحضور وكيلي اللجنة الدكتور أيمن أبو العلا والنائب محمد عبدالعزيز وأمين سر اللجنة محمد تيسير مطر والنواب نانسي نعيم واللواء عبد النعيم حامد وأمل سلامة ومحمود عصام ومحمد سلطان .

وأضافت "السنباطي"، أن دور المجلس في حماية حقوق الطفل من العنف والاستغلال، حيث يلعب المجلس دورًا حيويًا في حماية الأطفال من جميع أشكال العنف، سواء كان نفسيًا، جسديًا، أو جنسيًا، وكذلك من الاستغلال الاقتصادي والإتجار بالبشر، من خلال إنشاء آليات مثل خط نجدة الطفل، حيث يُمكن للأطفال أو ذويهم الإبلاغ عن أي انتهاكات أو مخاطر تهدد حياتهم أو سلامتهم، كما يعمل المجلس على تطوير برامج التوعية المجتمعية للتصدي للممارسات الضارة، مثل الزواج المبكر وعمالة الأطفال.

وتابعت "السنباطي" أن المجلس يلعب دوراً هاماً في مكافحة التمييز حيث يهتم المجلس بتعزيز المساواة وعدم التمييز بين الأطفال، سواء كان ذلك بسبب الجنس، الدين، أو الخلفية الاجتماعية. يتم ذلك من خلال تنفيذ برامج تعليمية وإعلامية تُعزز قيم التسامح والاندماج، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال ذوي الإعاقة وأطفال الشوارع.

وأشارت "السنباطي" إلي أن دور المجلس يرتكز علي ضمان حقوق التعليم حيث يُعد التعليم من الحقوق الأساسية التي يركز عليها المجلس. من خلال التعاون مع وزارات التعليم ومنظمات المجتمع المدني، يتم العمل على ضمان توفير فرص تعليمية شاملة ومجانية للأطفال، مع تحسين جودة التعليم ومحاربة ظاهرة التسرب من المدارس. كما يُشرف المجلس على مبادرات تهدف إلى نشر التعليم في المناطق النائية وتقديم الدعم للأطفال الأكثر احتياجًا.

ونوهت سحر السنباطي إلي أن المجلس يلعب دوراً محورياً في تعزيز الرعاية الصحية للأطفال حيث يشدد المجلس على أهمية تقديم خدمات صحية شاملة للأطفال لضمان نموهم السليم. يقوم المجلس بتطوير برامج تُركز على مكافحة سوء التغذية، تعزيز صحة الأم والطفل، والتوعية بأهمية التطعيمات الدورية.

كما يُعنى بتوفير خدمات الصحة النفسية والدعم للأطفال الذين يعانون من آثار العنف أو التحديات النفسية والاجتماعية.

وعقّب النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان مؤكداً علي دعم التشريعات المتعلقة بحقوق المجلس القومي للطفولة والأمومة من حيث مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية حقوق الطفل والأمومة، وضمان توافقها مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل، ومن ناحية أخرى ، العمل على إصدار أو تعديل القوانين التي تضمن حماية الأطفال من الاستغلال، العنف، والإهمال.

جانب من الاجتماع

اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب