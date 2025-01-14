شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: الشعب المصرى يدرك خطورة الجماعة الإرهابية وألاعيبها فى الخداع والان مع تفاصيل الخبر

ثمن الربان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، نجاح الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التصدي للشائعات المغرضة التي تروجها جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد جودة، أن ماضي الجماعة، مليء بالجرائم وإخفاقاتها المستمرة، التي لم تنجح في خداع الشعب المصري، الذي أدرك مخاطرها على هويته الوطنية واستقراره.

وأوضح أمين مساعد حزب المؤتمر، أن جماعة الإخوان، ومنذ نشأتها، تسعى دائماً إلى استغلال الظروف الاقتصادية والتلاعب بالمشاعر الدينية لخداع المواطنين وزعزعة استقرار البلاد، وقد ارتكبت الجماعة العديد من الجرائم التي كشفت عن نواياها الحقيقية في تقسيم المنطقة، حيث تعمل على استشراف مستقبلها من خلال نشر الفوضى وإثارة الفتن داخل المجتمعات.

وأشار أمين مساعد حزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية تبنت فلسفة حكيمة في مواجهة هذه الجماعة، حيث توازن بين البعدين الأمني والتنموي، فمن جهة، تعمل الأجهزة الأمنية على تفكيك خلايا الجماعة الإرهابية، وإحباط مخططاتها الرامية إلى زعزعة استقرار البلاد، ومن جهة أخرى، تسعى الدولة إلى سد الثغرات التي كانت تتسرب من خلالها الجماعة، وذلك عبر تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مما يقلل من فرص استغلال الجماعة للأزمات الاقتصادية.

وأكد الربان وليد جودة، أن الجماعة فشلت في خداع الرأي العام بفضل وعي الشعب المصري وإدراكه للمخاطر التي تمثلها هذه الجماعة على الهوية الوطنية ووحدة البلاد، مشددا على ضرورة استمرار الدعم الشعبي للدولة في مواجهتها لهذا الفكر المتطرف الذي يسعى إلى هدم الاستقرار وتقسيم المنطقة.

واختتم الربان وليد جودة، بيانه، بتأكيد أن مصر ماضية في طريقها نحو التنمية والاستقرار، وأن محاولات الجماعة الإرهابية ستظل مصيرها الفشل بفضل وعي الشعب المصري ويقظة مؤسسات الدولة.