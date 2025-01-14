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مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن أربعة مشروعات طبية تطوعية في الكاميرون 

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دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، أربعة مشروعات طبية تطوعية في مجالات الجراحة العامة، والمسالك البولية، وجراحة الغدد، وجراحة النساء والولادة في مدينة مروة بجمهورية الكاميرون، بمشاركة 26 متطوعًا من مختلف التخصصات.

وقام الفريق الطبي التابع للمركز منذ بدء الحملة حتى الآن بالكشف على 150 فردًا، وإجراء 49 عملية جراحية متخصصة تكللت بالنجاح التام -ولله الحمد-. ويأتي ذلك في سياق سلسلة المشاريع والبرامج الإنسانية المقدمة من المملكة العربية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، لتقديم الخدمات الصحية المتميزة للمرضى والمصابين في مختلف الدول ذات الاحتياج حول العالم.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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