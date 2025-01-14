وقام الفريق الطبي التابع للمركز منذ بدء الحملة حتى الآن بالكشف على 150 فردًا، وإجراء 49 عملية جراحية متخصصة تكللت بالنجاح التام -ولله الحمد-. ويأتي ذلك في سياق سلسلة المشاريع والبرامج الإنسانية المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، لتقديم الخدمات الصحية المتميزة للمرضى والمصابين في مختلف الدول ذات الاحتياج حول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن أربعة مشروعات طبية تطوعية في الكاميرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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