شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الشعب المصرى يدرك محاولات جماعة الإخوان لتفكيك النسيج الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، إن تاريخ الجماعة الارهابية طويل ومعقد، حيث تتسم تحركاتها بالاستغلال السياسي للدين، والتهرب من المساءلة القانونية والاجتماعية.

وأكد "عاشور" أن أبرز الجرائم التي ارتكبتها الجماعة تتمثل في محاولات التحريض على العنف والتمرد على الشرعية الدستورية، فضلاً عن دورها في تفكيك الأنسجة الاجتماعية والتشكيك في الهوية الوطنية، موضحا أن الجماعة كانت وما زالت تمثل تهديداً للمجتمعات في المنطقة من خلال محاولاتها المستمرة لتقسيمها وتنفيذ أجندات خارجية تضر بالاستقرار الإقليمي.

وقال عضو مجلس النواب: "إن هذه الجماعة لا تلتزم بالقيم الوطنية أو المبادئ التي تجمع الشعب، بل تضع مصالحها الخاصة فوق مصلحة الوطن."

وأشار النائب أحمد عاشور إلى أن فلسفة الدولة في التعامل مع جماعة الإخوان تعتمد على تحقيق التوازن بين الأمن والتنمية، بحيث لا يتم التضحية بأحد البعدين لصالح الآخر، مضيفا أن الدولة تواجه هذه الجماعات من خلال تكثيف الجهود الأمنية، وفي الوقت نفسه تستمر في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، بعيدًا عن الأجندات التي تحاول الجماعة فرضها.

واعتبر عاشور أن الحكومة توازن بشكل دقيق بين البعدين الأمني والتنفيذي في مواجهة هذه التهديدات، موضحا أن الدولة تعمل على سد الثغرات التي كانت تسمح للجماعة بالتسلل والتأثير على الرأي العام، سواء عبر خطابها الديني المشوه أو استغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مضيفا: "فلسفة الدولة تكمن في تعزيز الأمن الداخلي مع الحفاظ على مسار التنمية، ومواصلة مواجهة محاولات استغلال الظروف لصالح هذه الجماعات المتطرفة".

كما أشار النائب أحمد عاشور إلى أن الشعب المصري يدرك تماماً محاولات جماعة الإخوان الخداعه عبر الخطابات الرنانة، مطالبا بضرورة تكاتف كافة القوى الوطنية لمواجهة هذه التحديات، والتأكيد على أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية والتركيز على المصالح العليا للبلاد في مواجهة أي محاولات للتقسيم أو التفتيت.