شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ركائز تحكم رؤية التحالف الوطنى تجاه التنمية المستدامة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أصبح التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ركيزة أساسية من ركائز التنمية، فضلا عن دوره البارز في تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر، وذلك انطلاقا من إيمان الدولة بدور المجتمع المدنى والأهلى في العملية التنموية، بالإضافة إلى قدرته على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها فى مختلف المحاور.

ويهدف التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى إلى دعم الأسر الأكثر احتياجا ومساندة الحكومة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتلبية احتياجاتهم بالقدر المستطاع.

ويؤدى التحالف دورا مهما ومؤثرا فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا، والمتمثلة فى تقديم الدعم العينى بأشكال المساعدات الاجتماعية المختلفة للأيتام والأرامل والمقبلات على الزواج ومشروعات التمكين الاقتصادى وغيرها من المشروعات التى تعين تلك الفئات وغيرها على الحياة.

وترتكز رؤية التحالف التنموية على ٣مرتكزات أساسية هي : أهداف التنمية المستدامة التى من المفترض أن تلتزم بها مصر، واستراتيجية مصر 2030، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.



ويمتلك التحالف الوطنى قاعدة بيانات موحدة عليها بيانات جميع المستهدفين، ما يسهل مسؤولية وصول الدعم إلى المستحقين، إضافة إلى قاعدة بيانات لشبكة ضخمة من المتطوعين على مستوى الجمهورية.