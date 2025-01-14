شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف يستهدفها قانون الجمارك.. تعزيز الحوكمة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، إلي تحقيق عدد من الأهداف الأسياسية التي حددها نصوص القانون، والمتمثلة في:
1- المساهمة في تبسيط الإجراءات لتعزيز الحوكمة والتيسير على مجتمع الأعمال.
2- تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية في تحقيق التوجهات الاستراتيجية في رؤية مصر 2030.
3- تحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية في مجالات تيسير التجارة الدولية.
4- تشجيع الاستثمار، وممارسة الأعمال، بالإضافة لتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية.
5- إقرار التعاملات الإلكترونية بدلاً من الورقية، لتبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين وتقليل زمن الإفراج الجمركي.
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