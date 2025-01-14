اخبار العالم

5 أهداف يستهدفها قانون الجمارك.. تعزيز الحوكمة الأبرز

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف يستهدفها قانون الجمارك.. تعزيز الحوكمة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، إلي تحقيق عدد من الأهداف الأسياسية التي حددها نصوص القانون، والمتمثلة في:

1- المساهمة في تبسيط الإجراءات لتعزيز الحوكمة والتيسير على مجتمع الأعمال.

2-  تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية في تحقيق التوجهات الاستراتيجية في رؤية مصر 2030.

3-  تحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية في مجالات تيسير التجارة الدولية.

4- تشجيع الاستثمار، وممارسة الأعمال، بالإضافة لتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية.

5-  إقرار التعاملات الإلكترونية بدلاً من الورقية، لتبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين وتقليل زمن الإفراج الجمركي.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements