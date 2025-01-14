النشرة: اشتباكات عنيفة بين اهالي منطقة حوش السيد علي والمسلحين على الحدود السورية اللبنانية

افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بوقوع اشتباكات عنيفة بين اهالي منطقة حوش السيد علي والمسلحين على الحدود السورية اللبنانية. واشار الى أنباء عن إصابات وتوجه تعزيزات للجيش اللبناني الى المنطقة الحدودية.

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