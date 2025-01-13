شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يواصل جهوده لرفع الوعى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي جهوده من أجل حياة أفضل، ولم يقتصر دوره في مد يد العون للأسر الأكثر احتياجا في المحافظات فحسب بل يلعب دور مهم في رفع الوعى لدى المواطنين وهو ما ظهر في العديد من الأنشطة بجانب دوره في مد يد العون للأسر الأكثر احتياجا بالمحافظات والقرى، حيث حرص التحالف الوطنى على تنظيم الندوات التوعوية في محافظات مختلفة لرفع وعي المواطنين في عدة محاور، كما ظهر حرصه برفع الوعى من خلال المكتبات المتنقلة لتنفيذ الأنشطة الثقافية المكونة من جلسات حكى ومسرح عرائس وجلسات ألعاب تعليمية وجلسات قراءة حرة، يأتي ذلك ضمن حملة أيد واحدة، كنشاط اجتماعى.

وتأتى جهوده في إطار المساهمة في رفع مستوى الوعي والتعليم في المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار استراتيجية التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية وتعزيز التنمية في جميع أنحاء الجمهورية

ويعمل التحالف الوطنى بصورة أساسية للقضاء على ازدواجية المنفعة، وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، وضمان أن تشمل برامج الحماية الاجتماعية الفئات الأكثر احتياجا، وذلك عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية وغيرها من الخدمات التى انتشرت فى كل محافظات مصر، وتنوعت بشكل يضمن حياة كريمة للمواطنين

