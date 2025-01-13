روسيا تتجه لقطع خطوط الإمداد الأوكرانية

تستمر المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية في منطقة بوكروفسك بشرق أوكرانيا، حيث كشف ضابط أوكراني أن القوات الروسية تحاول الآن تجاوز المعقل الرئيسي بدلا من اقتحامه مباشرة، مع التركيز على قطع خطوط الإمداد الحيوية.

محاولة السيطرة

أفاد الرائد الأوكراني فيكتور تريهوبوف بأن القوات الروسية تسعى إلى فرض سيطرتها على الطريق السريع الرابط بين بوكروفسك ومدينة دنيبرو، وهو شريان حيوي لإمدادات القوات الأوكرانية. وعلى الرغم من هذا التحرك الإستراتيجي، أكد تريهوبوف أن الدفاعات الأوكرانية ثابتة، وأن الجهود الروسية لم تحقق أهدافها حتى الآن.

الضغط العسكري

مع دخول الحرب عامها الثالث، يواجه الجيش الأوكراني تحديات كبيرة، حيث تُظهر القوات الروسية تفوقًا عدديًا وزخمًا متزايدًا في المعارك. وشهدت منطقة دونيتسك، حيث تقع بوكروفسك، أعنف الاشتباكات في الأيام الأخيرة وفقًا للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي وصف القتال هناك بأنه «الأكثر كثافة».

ويسعى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى تعزيز موقع بلاده في الحرب قبيل تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب منصبه. في حين أن ترمب عبّر عن رغبته في إنهاء النزاع بسرعة، ولم يُفصح بعد عن خطته لتحقيق ذلك.

الأهمية الإستراتيجية

تستمر موسكو في محاولة فرض سيطرتها على مناطق ضمتها بشكل غير قانوني في 2022، منها دونيتسك ولوغانسك. وعلى الرغم من ضمها، فإن السيطرة الروسية الكاملة على تلك المناطق لم تتحقق بعد.

وتظل المعركة حول بوكروفسك حاسمة في تحديد ديناميكيات النزاع المستمر، حيث يعتمد نجاح أوكرانيا على قدرتها على حماية خطوط الإمداد، وإبطاء التقدم الروسي المتصاعد.