استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينتي خان يونس ورفح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في غارات جوية إسرائيلية على مناطق متفرقة في مدينتي خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد أربعة فلسطينيين، في قصف إسرائيلي استهدف مركبة في مدينة رفح، كما استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح، في غارات إسرائيلية متفرقة على مدينة خان يونس، ترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال الخليج 365 الشمالية من مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي سياق متصل، استشهد أسير فلسطيني، من بلدة دورا بمدينة الخليل بالضفة الغربية اليوم، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، بارتفاع عدد الشهداء المعلومة هوياتهم داخل سجون الاحتلال منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 55 شهيدًا، وارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 292 شهيدًا.

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