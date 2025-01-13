شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشيوخ: الشائعات سلاح الإخوان لمحاولة إثارة الفوضى والفتن فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

حذر النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، من خطر انتشار الشائعات والأكاذيب وتأثيرها السلبي على أمن الوطن، مشيرا إلى أن المتربصين بمصر يحاولون إثارة الفتن والفوضى من خلال بث الإدعاءات الكاذبة التي من شأنها تهديد وزعزعة الأمن والاستقرار، حتى تسقط مصر في مستنقع الضياع والفوضى والبلبلة والفتن التي سقطت فيها دول مجاورة.

وأكد الرشيدي إن جماعة الإخوان الإرهابية صورة أهل الشر على الأرض تحاول استعادة شتاتها وقوتها مرة أخرى وتحاول بث سمومها في المجتمع بهدف شن حرب على الدولة المصرية من خلال الشائعات والفتن التي تقلب الحقائق وتتسبب في تفتت نسيج المجتمع وإثارة التوتر الأمني والسياسي في جميع أنحاء الجمهورية بما يخدم أجندات خارجية ويحقق مطامع المتربصين بمصر وشعبها.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن جماعة الإخوان ومعها بعض الأجهزة الخارجية تحاول استغلال حالة الاضطراب والصراع الذي تشهده المنطقة، وتقوم بممارسات وأفعال للضغط على القيادة السياسية والدولة المصرية من خلال سعيها لتفتيت التلاحم والتماسك المجتمعي والاصطفاف الوطني للشعب المصري خلف قيادته ومؤسسات دولته حفاظا على وطنه وأمنه واستقراره.

ولفت النائب محمد الرشيدي إلى أن وعي المصريين وثقتهم في القيادة الوطنية والدولية المصرية سيظل الصخرة التي تتحطم عليها مطامع الطامعين وأغراض أصحاب الأجندة التي تعمل لصالح دول بعينها تريد لمصر الخراب والدمار وتقويض حركتها التنموية وعرقلة ازدهارها وتقدمها.