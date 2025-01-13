شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة النواب: مراكز الشباب والأندية الرياضة أمن قومى تضاهى الصحة والتعليم والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن وجود مراكز الشباب والأندية الرياضية، فى مختلف محافظات الجمهورية والتجمعات العمرانية الجديدة قضية أمن قومى، مؤكدا أنها تساهم فى بناء الإنسان المصرى، من خلال تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، وهو ما يساعد الشباب فى وجود مناخ آمن يبعدهم عن اللجوء إلى المقاهى وغيرها من الأماكن التى تضر بهم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم - مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الطوخى القصبى، بشأن عدم قيام وزارتى الإسكان والشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات القانونية بنقل ملكية الأرض المقام عليها نادى العبور الرياضى بمدينة العبور بمحافظة القليوبية بنظام نقل الأصول من وزارة الإسكان لوزارة الشباب والرياضة.

وأشار الدكتور محمود حسين، إلى أن مراكز الشباب لا تقل أهمية عن التعليم والصحة، وهو ما يتطلب انشاء أندية رياضية ومراكز تنمية شبابية، فى التجمعات العمرانية الجديدة، فمثلما تحرص الحكومة على توافر المستشفيات والمدارس، من الضرورى بناء الأندية الرياضية ومراكز الشباب للحفاظ على الشباب المصرى.