استقبل قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده في مكتبه في اليرزة، قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – "اليونيفيل" الجنرال أرولدو لاثارور، وتناول البحث التنسيق بين الجيش واليونيفيل.
كما استقبل السفير البلغاري إياسن رومنوف توموف، يرافقه الملحق العسكري العقيد بافلين بيكتوف بوزوف، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته في لبنان، وقدم خلفه العقيد ميروسلاف دانشيف إيفانوف.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش بالنيابة استقبل لاثارو ووفدا بلغاريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.