قائد الجيش بالنيابة استقبل لاثارو ووفدا بلغاريا

استقبل قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده في مكتبه في اليرزة، قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – "اليونيفيل" الجنرال أرولدو لاثارور، وتناول البحث التنسيق بين الجيش واليونيفيل.

كما استقبل السفير البلغاري إياسن رومنوف توموف، يرافقه الملحق العسكري العقيد بافلين بيكتوف بوزوف، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته في لبنان، وقدم خلفه العقيد ميروسلاف دانشيف إيفانوف.