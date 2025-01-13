أعلنت شركة "طيران الشرق الاوسط" في بيان، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداول أخبارا مفادها توقف جميع رحلات طيران الشرق الأوسط الى العراق"، موضحة أن "جميع هذه الأخبار هي عارية عن الصحة جملة وتفصيلا". وأوردت الشركة جدول رحلاتها الى العراق وفق الجدول المعتاد التالي: ايام التشغيل موعد الوصول موعد المغادرة الى من رحلة يوميا 14:25 11:55 بغداد بيروت ME320 16:00 15:25 بيروت بغداد ME321 يوميا 18:25 15:55 بغداد بيروت ME322 20:00 19:25 بيروت بغداد ME323 الثلاثاء - الخميس - الاحد 15:00 12:00 اربيل بيروت ME324 16:50 16:00 بيروت اربيل ME325 الثلاثاء - الخميس - الاحد 14:40 12:00 النجف بيروت ME326 16:25 15:40 بيروت النجف ME327 لذلك اقتضى التوضيح. ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية: - الخط الارضي: 01-629999 - الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية - الخطوط الخلوية: 81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908 أو عبر البريد الالكتروني [email protected] أو موقع الشركة www.mea.com.lb".

كانت هذه تفاصيل خبر "الميدل ايست": الاخبار عن توقف رحلاتنا الى العراق عارية عن الصحة ونعمل وفق الجدول المعتاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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