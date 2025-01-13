عاهل بريطانيا يحضر إحياء ذكرى أوشفيتز

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلنت مصادر بريطانية أن الملك تشارلز الثالث سيزور (أوشفيتز) في بولندا، في وقت لاحق من هذا الشهر لحضور حدث يحيي الذكرى الثمانين لتحرير معسكر الاعتقال النازي.

وسيقام الاحتفال في 27 يناير، حيث من المتوقع أن يكون الملك من بين الزوار الدوليين للأحداث التذكارية. كما سيلتقي الملك تشارلز بالرئيس البولندي أندريه دودا خلال زيارته.

ويقول النصب التذكاري لأوشفيتز إن حوالي 7000 سجين كانوا في المعسكر وقت تحريره - وأن 1.1 مليون شخص، معظمهم من اليهود، قُتلوا هناك.

وستركز الاحتفالات على الناجين المسنين المتبقين من أوشفيتز - ولكن من المتوقع أن يحضر العديد من القادة الدوليين ورؤساء الدول في ما هو أيضًا يوم ذكرى الهولوكوست.

لقاء باكنغهام

واليوم الاثنين التقى الملك تشارلز في قصر باكنغهام، بأشخاص مشاركين في مشاريع تعليمية مصممة لمشاركة ذكريات الهولوكوست، التي ألحقها النازيون بالشعب اليهودي.

ومن بين هؤلاء الناجي من الهولوكوست مانفريد غولدبيرغ، البالغ من العمر 94 عامًا، والذي عانى من معسكرات الاعتقال ومسيرات الموت. وغولدبيرغ كان ولد لعائلة يهودية في ألمانيا عام 1930، وواجه العمل القسري في ريغا في لاتفيا وكان في معسكر اعتقال شتوتهوف، بالقرب من ما يُعرف الآن بغدانسك في بولندا.

بعد التحرير ونهاية الحرب العالمية الثانية، جاء السيد غولدبيرغ إلى بريطانيا، وفي السنوات الأخيرة شارك قصته الشخصية، كوسيلة لتعليم الأجيال القادمة عما حدث.

التزام طويل

وكان للملك تشارلز التزام طويل الأمد ببناء الجسور بين المجموعات الدينية المختلفة، وتحدث ضد التعصب الديني والتطرف.

كما دعم الجهود الرامية إلى تذكر الهولوكوست - بما في ذلك تكليف صور سبعة من الناجين من الهولوكوست في عام 2022، بما في ذلك السيد غولدبيرغ، تكريمًا للجيل الماضي.

عندما تم الكشف عن الصور، قال الأمير تشارلز آنذاك: "تمثل هذه الصور شيئًا أعظم بكثير من سبعة أفراد رائعين. إنها تقف كنصب تذكاري حي لستة ملايين من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء الذين لن تُروى قصصهم أبدًا، ولن تُرسم صورهم أبدًا".