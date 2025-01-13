كشفت معلومات قناة "الجديد"، أنّ "كتلتَي "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" طلبتا من رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، تأجيل موعدهما إلى يوم غد".

كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" طلبتا من الرئيس عون تأجيل موعدهما إلى الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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