غسان عطالله: نحن أقرب إلى نواف سلام وننتظر المشاورات مع رئيس الجمهورية لحسم القرار

أعلن عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب غسان عطالله، في تصريح لقناة "الجديد"، "أنّنا أقرب إلى نواف سلام، وننتظر اللّقاء والمشاورات مع رئيس الجمهوريّة لحسم القرار".
وكانت قد أشارت مصادر مطّلعة عبر "النشرة"، منذ بعض الوقت، إلى أنّ "تكتل "لبنان القوي" يتّجه إلى التّصويت لنواف سلام مع إجماع للوقوف عند خاطر رئيس الجمهوريّة جوزاف عون"، لافتةً إلى أنّ "الهيئة السّياسيّة للتيّار لا تزال تناقش الخيارات".
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