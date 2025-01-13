شدّد عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، في تصريح، على أنّ "لا يزايد علينا أحد بحرصنا على المصلحة الوطنيّة والخيارات الإنقاذيّة المطلوبة، ولسنا بحاجة لنصائح من هنا ومزايدات من هناك لكي نسمّي من نراه مناسبًا، ونحن أكثر من يحرص على التّماهي مع نبض قواعدنا!".

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: لسنا بحاجة لنصائح من هنا ومزايدات من هناك لكي نسمي من نراه مناسبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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