ميشال المر أعلن تسمية نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة

أشار النّائب ميشال المر، في تصريح عقب مشاركته في الاستشارات النّيابيّة الملزمة لتسمية الرّئيس المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة، في قصر بعبدا، إلى أنّ "نسبةً للظّرف الّذي كان يمرّ به البلد، ونظرًا لأدائه في إدارة البلد والدّولة، وللمرحلة الانتقاليّة الّتي نحن ذاهبون إليها، سمّيت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة".
وأكّد أنّ "بيتنا دائمًا مع الجيش اللبناني، وموقفنا لا يتغيّر، وأنا قد صوّتت للعماد جوزاف عون في الدّورتَين الأولى والثّانية من جلسة انتخاب رئيس الجمهوريّة".
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