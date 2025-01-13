افادت معلومات للـLBCI، بأن "الوفد الأميركي أكد لرئيس الجمهورية جوزاف عون إستمرار أميركا في دعم الجيش واستكمل البحث في الوضع جنوبًا والإجراءات المعتمدة لتنفيذ القرار1701، والتعاون القائم بين الجيش واليونيفل ولجنة المراقبة".

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات للـLBCI: الوفد الأميركي أكد للرئيس عون إستمرار أميركا في دعم الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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